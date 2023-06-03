На Омской петербуржец потерял кисть из-за найденной в мусорке дымовой шашки

Найденная в мусорном баке дымовая шашка стоило жителю Приморского района руки. Мужчина попытался поджечь находку на лестничной клетке, но та взорвалась.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 2 июня на Омской улице. Тогда правоохранителям позвонила встревоженная женщина, пояснившая, что ее сыну оторвало руку.

На месте инцидента был найден 39-летний местный житель с травмой. У мужчины диагностировали размозжение и частичный отрыв пальца, а также открытый перелом и травматический шок. Пострадавшего поместили на отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Оказалось, что около пяти вечера петербуржец у квартиры на лестничной площадке попытался поджечь дымовую шашку, обнаруженную в мусорном контейнере. В результате произошел взрыв.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти после взрыва на одном из предприятий погибли три человека.