Первые летние выходные за 2023 год в Петербурге начинаются с дождей и аномальной температуры

Летний сезон в Санкт-Петербурге стартовал с холодов и дождей. Так, например, эти выходные отметятся температурой ниже нормы на 7 градусов и кратковременными дождями.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в субботу, 3 июня, город на Неве остается под влиянием тыловой, холодной части циклона. Из-за этого облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, при этом температурные показатели будут на 6-7 градусов ниже положенных по климату.

В течение дня потеплеет максимум до 12 градусов, по области показатели остановятся на отметках в +9 и +14 градусов. Ветер при этом ожидается западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье характер погоды почти не изменится, столбики термометра дорастет только до +12 и +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что потепление на территории региона начнется с понедельника.