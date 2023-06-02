Потепление в Петербурге начнется с понедельника

Первый день лета в Петербурге прошел с погодой, соответствующей последней пятидневке апреля. На второй день лета погода не изменится – над городом будет стоять холодная воздушная масса.

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Самые холодные дни в начале лета будут второго и третьего июня, после чего начнется постепенное потепление. Ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем телеграм-канале, что в понедельник, пятого июня, температура воздуха в Северной столице прогреется от +15 до +17 градусов.

Синоптик отметил, что минувшей ночью в Ленобласти наблюдались заморозки, которые продержатся еще пару ночей.

Аналогичная погода на начало лета отмечалась лишь в 2017 и 2004 годах, когда воздух прогревался лишь до +11,3 и 12,9 градусов соответственно.

По прогнозу синоптика, вторая половина первой декады июня будет теплее – дневная температура может прогреться от +15 до +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что майская погода в Петербурге оказалась схожей с маем 2008 года.