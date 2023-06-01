Майская погода в Петербурге оказалась схожей с маем 2008 года

В первый день лета ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов поделился с жителями Северной столицы итогами минувшего месяца. По его наблюдениям выяснилось, что благоприятная майская погода схожа с показателями 2008 года.

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Ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам, что погодные итоги мая схожи с итогами последнего месяца весны в 2008 году.

Средняя температура воздуха в мае составила +12 градусов – самым жарким днем стало 24 мая, когда воздух прогрелся до +24,7 градусов, а самый холодный день пришелся на начало месяца, когда 5 мая столбики термометров показывали +5,8 градусов. Вторая и третья декады месяца стали самыми теплыми.

По словам синоптика, за последний месяц весны в городе на Неве выпало всего 16,9 мм осадков – это оказалось меньше, чем за предыдущий месяц. Александр Колесов отметил, что последний раз настолько благоприятная майская погода была отмечена 15 лет назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в первый день лета в Петербурге температура воздуха соответствует апрельским показателям.