Песков анонсировал важную речь президента РФ на ПМЭФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обязательно будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме и произнесет важную речь.

Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

По словам Пескова, Путин традиционно выступит на пленарной сессии ПМЭФ. Тем не менее, точная дата и список приглашенных гостей в Кремле пока не назвали. Уточняется, что эту информацию предоставят по мере готовности и утверждения.

Сейчас, все мероприятия находятся на стадии подготовки. В ходе брифинга Песков заметил, что речь Путина будет «долгожданной и очень важной».

Напомним, что ПМЭФ состоится в Петербурге с 14 по 17 июня. Одной из главных тем в этом году станет рынок труда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году на ПМЭФ прибудет делегация Алжира.