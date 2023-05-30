В 2023 году на ПМЭФ прибудет делегация Алжира

Состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Алжирской Народной Демократической Республики в РФ Смаила Бенамара.

Фото: Санкт- Петербург.ру

Так, на мероприятии, которое прошло в Москве, стороны обсудили различные вопросы, касающиеся расширения российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономической сфере, укрепления сотрудничества, а также участие Алжира в Петербургском международном экономическом форуме и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, сообщает АБН.

Отмечается, что Россия и Алжир сейчас тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и Форума стран – экспортеров газа. Дружба между государствами, по словам Кобякова, прошла испытание временем. Сейчас страны являются надежными и проверенными партнерами. Одной из основных задач остается увеличение и диверсификация торгового оборота.

Напомним, что ПМЭФ проведут в Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года. Он пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум».