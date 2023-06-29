Уголовное дело возбудили в Петербурге из-за тлеющей в пакете головы

Полицейские Северной столицы возбудили уголовное дело по факту отрубленной головы, которую нашел прохожий в лесополосе.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту отрубленной головы, найденной 26 июня.

Напомним, в тот день 39-летний житель Сертолово прогуливаясь со своей собакой в лесополосе нашел черный тлеющий пакет. Мужчина решил потушить его. Во время этого из полиэтилена и выкатился предмет, похожий на голову человека.

Часть тела забрали в морг, чтобы установить личность убитого. Глова частично обгорела, а также на ней были видны гнилостные изменения.

О том кому могли принадлежать останки информации пока нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе местный житель, прогуливаясь по лесу рядом с домом, нашел подозрительный полиэтиленовый пакет. Позже станет понятно, что в нем скрывается не что иное, как тлеющие человеческие останки.