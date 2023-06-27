Житель Сертолово под Петербургом наткнулся на тлеющую человеческую голову в пакете

Во Всеволожском районе местный житель, прогуливаясь по лесу рядом с домом, нашел подозрительный полиэтиленовый пакет. Позже станет понятно, что в нем скрывается не что иное, как тлеющие человеческие останки.

Фото: unsplash

Санкт-Петербург.ру стало известно, что около трех часов дня 26 июня в экстренные службы обратился 39-летний житель Сертолово, который пояснил, что в лесополосе за домом наткнулся на частично сожженные останки человека с гнилостными изменениями.

Мужчина пояснил, что отправился гулять с собакой в лесной массив, расположенный в 800 метрах от дома. Спустя некоторое время он обнаружил тлеющий полиэтиленовый пакет и попытался его потушить, после чего из него выкатился предмет, похожий на голову человека.

Страшную находку направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что молодой человек нашел три пакета с расчлененкой на территории гаражного комплекса в Выборге.