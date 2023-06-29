В Петербурге женщина пыталась пожечь с помощью керосина отделение банка

В Василеостровском районе женщина пыталась поджечь керосином отделение банка. Под подозрением оказалась пенсионерка.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в среду, 28 июня в полицию позвонила менеджер по обслуживанию Сбербанка. Она рассказала, что в одно из отделений их компании неизвестная кинула бутылки с горючим.

Полицейские выехали на место. Там сотрудники банка уже передали им подозреваемую. Ей оказалась пенсионерка, которая ранее не была судима.

По предварительной информации, 66-летняя женщина бросила в стену фойе отделения две бутылки по 100 мл с керосином. А затем подожгла его. К счастью, огонь не разгорелся и самостоятельно погас. Обошлось без пострадавших.

Как сообщила сама женщина, на протяжении последних двух недель ей несколько раз звонили неизвестные и говорили о том, что на ее банковских счетах поворачивается мошеннические схемы. Своим собеседникам бабушка переводила деньги. А в день происшествия ей набрал мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что пенсионерке необходимо помочь поймать виновных в противозаконных действиях на ее карточках. Якобы инициаторы ее проблем работают в банке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Теперь подозреваемую могут отправить на принудительное лечение в медицинское учреждение.

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