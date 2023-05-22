Трое хулиганов сломали вооруженному петербуржцу челюсть у алкомаректа на улице Мира

Правоохранители Петроградского района разбираются в обстоятельствах драки между вооруженным петербуржцем, который в итоге попал к врачам со сломанной челюстью, и тремя хулиганами. Инцидент произошел недалеко от алкомаркета.

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Рано утром 21 мая в полицию обратились очевидцы, которые объяснили, что рядом с магазином на улице Мира неизвестный размахивает оружием и пугает прохожих. На месте специалисты нашли 44-летнего петербуржца с пистолетом. Мужчина пояснил, что между ним и еще тремя гражданами возник конфликт, после чего он выхватил из сумки оружие. Однако, как сообщает «МК в Питере», оно не помогло, так как злоумышленники продолжили яростно избивать пострадавшего.

Мужчину забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и перелом челюсти. После осмотра багажника автомобиля пострадавшего, в нем нашли пневматический пистолет, два ружья и патроны.

Спустя некоторое время к правоохранителям пришел еще один участник конфликта. Мужчина рассказал, что неизвестный выстрелил в сторону его знакомого из пистолета. Что было дальше, — осталось загадкой.

В настоящий момент записи с камер видеонаблюдения изъяты. Специалисты занимаются поиском других участников драки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.