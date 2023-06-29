Изменить льготы для зачисления иностранцев в детсады хотят в Петербурге

В городе Петра депутаты хотят ограничить преимущество многодетных мигрантов при зачислении в дошкольные учреждения.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Петербургские депутаты хотят ограничить льготы для иностранных семей с детьми при зачислении в детские сады. Такое предложение поступило от Алексея Макарова и Анастасии Мельниковой. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Авторы инициативы аргументируют свою идею тем, что граждане стран СНГ зачастую имеют много малышей. А значит, как многодетные они пользуются льготами при поступлении в детские сады, в отличии от россиян, у которых один или два ребенка.

Поэтому предложение состоит в том, чтобы сохранить преимущество только перед теми семьями, у которых есть страховка гарантирующая законное трудоустройство в РФ.

Выступившие против такой инициативы напомнили, что Конвенция ООН защищает права детей независимо от того, кто и откуда их родители. А также по словам властей города, в Северной столице нет очередей в детские сады.

Тем не менее идею ограничения льгот поддержали 36 депутатов. Пятеро отнеслись критично и выступили против. Один из слушателей предложения воздержался от ответа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве одобрили законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на медицинское страхование и платные медицинские услуги для детей.