Облачно с осадками будет 29 июня в Петербурге

В Петербурге 29 июня местами возможны грозовые дожди и порывистый ветер.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Северная периферия активного циклона движется в центр Европейской России. Скоро она начнет оказывать свое влияние. А это значит, что в Петербурге 29 июня начнутся дожди. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В целом, над Северной столицей облаков в этот день будет больше. Из-за этого, местами, ожидаются осадки. А во второй половине дня могут начаться грозы.

Воздух прогреется от +26 до +28 градусов. По области эти значения будут чуть ниже +23 и +28 градусов.

Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормальных показательней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Колесов предупредил о повторном граде и рассказал, где город подмочило сильнее всего.