Колесов предупредил о повторном граде и рассказал, где Петербург подмочило сильнее всего

В Северную столицу вновь вернулась жара, однако дожди никуда не делись. Специалист предупредил о повторении вчерашнего дня в плане погоды.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что уже в 9 утра на территории региона было достаточно жарко. За день столбик термометра дорастет до +27 градусов. Кроме того, повторится вчерашняя ситуация с дождями.

Непогода вернется с обеда. Тогда придут ливни, местами, вероятно, пройдет град. Колесов заметил, что в ближайшие два дня интенсивность атмосферных явлений со временем может уменьшиться.

Накануне, 26 июня, в городе на Неве днем выпало от 10 до 17 мм осадков, а на севере — от Бугров до Сертолово — все 20-30 мм. Меньше всего осадков специалисты отметили от Петродворца до Кронштадта, в районе Новосаратовки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 27 июня на территорию Петербурга снова вернется гроза.