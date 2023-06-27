В дождливом Петербурге 27 июня продолжает греметь

Дожди пока не собираются покидать Петербург. Во вторник на территории региона местами снова будет пасмурно, возможны грозы.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 27 сентября погоду в Северной столице определят хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы. Так, после полудня в небе вновь возникнут шапки мощных кучево-дождевых облаков, из которых местами пройдут летние ливни, а в отдельных районах даже прогремят грозы.

В течение дня температура воздуха составит от +25 до +27 градусов, по области показатели установятся на отметках в +23 и +28 градусов. Ветер при этом ожидается восточный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду характер погоды и температуры почти не будут меняться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в городе на Неве было тепло, но сыро.