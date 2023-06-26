В Петербурге 26 июня будет тепло, но сыро

В Петербург в понедельник, 25 июня вновь придут дожди. Они начнутся во второй половине дня.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом в понедельник, 25 июня вновь будет зависеть от ложбины пониженного атмосферного давления, которая связана с циклоном с юга. Поэтому в городе второй день будут идти кратковременные дожди с грозами. Они начнутся во второй половине дня. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях Михаил Леус.

Температура поднимется до +24 и +26 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм ртутного столба. Эти значения около нормы.

Второй день недели прогнозируется более благоприятным для жителей Северной столицы. Он пройдет без дождей и воздух прогреется до +28 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что порывистый ветер и грозы могут прийти в город Петра.