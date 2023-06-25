Порывистый ветер и грозы могут прийти в Петербург 25 июня

В город на Неве 25 июня могут прийти дожди и порывистый ветер. Но днем будет относительно тепло.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 25 июня Петербург окажется под влиянием северной части циклонической ложбины. Это значит, что в городе будет облачная погода с прояснениями. А местами могут пройти кратковременные дожди и даже грозы. Об этом в социальных сетях сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в этот день достигнет +22 +24 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление – около нормы 760 мм ртутного столба.

В понедельник такая погода продолжит преобладать. Вновь ожидаются осадки. Но будет чуть тепле + 25 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году петербуржцы отпразднуют «Алые паруса» с дождями и грозами.