В этом году петербуржцы отпразднуют «Алые паруса»с дождями и грозами

В субботу выпускники Петербурга отпразднуют традиционное масштабное событие — «Алые паруса». В полночь по Неве под залпы салюта проплывет бриг, а до этого, в десять часов вечера, на Дворцовый площади бывших школьников со сцены поздравят известные артисты и звезды шоу-бизнеса. Однако в этом году выпускников может ждать сюрприз в виде дождя, вернувшегося в город после затяжной духоты и жары.

Фото: Baltphoto

Северная столица 24 июня находится в полосе атмосферного фронта, в связи с чем по территории города местами пройдут дожди, где-то даже с грозами, сообщает в социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, при облачной с прояснениями погоде температура воздуха составит от +21…+23 градусов, по области столбик термометра может подняться до +24 градусов. Ветер ожидается северо-западный , со скоростью 4–9 м/с, при грозе его порывы могут заметно усилится. Атмосферное давление вырастет до 760 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье характер погоды и температурный фон не изменятся, заключил синоптик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам перечислили самые затопленные дождями районы.