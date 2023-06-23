Колесов назвал самые затопленные ночными дождями районы Петербурга

В Санкт-Петербурге за сутки выпало очень большое количество осадков. В некоторых районах набралось почти половина от нормы.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что осадки распределились по территории неравномерно. В четверг днем в центре Петербурга было зафиксировано около 5-7 мм, а на севере города — примерно от 6 до 13 мм. При этом самое интересное началось с приходом атмосферного фронта. Так, на центральной станции специалисты отметили 16 мм дождя, что составляет 23 % от месячной нормы.

Обильнее всего залило Адмиралтейский, Кировский и Красносельский район, включая Стрельну. Здесь отмечено от 30 до 37 мм, что достигло 40-53 % от месячной нормы. По другим районам за ночь выпало меньше осадков, — от 5 до 20 мм. Дождь пощадил Петродворец, Ломоносов и Кронштадт, а на территории Курортного района выпало всего 1-2 мм.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне больше всего осадков выпало в Шлиссельбурге.