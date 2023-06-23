Петербуржцам рассказали, где накануне выпало больше всего осадков

После знойной жары Петербург залило дождями. Осадки ожидаются и в ближайшие дни, однако город уже успело изрядно подмочить по нескольким районам. Особенно этим выделилась Ленобласть.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своем Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что обильнее всего 22 июня полило Шлиссельбург Кировского района Ленобласти, — здесь выпало в 54 раза больше осадков, чем в Петербурге (27 мм против 0,5 мм). Примечательно, что такой показатель является 40% от общей нормы осадков июня.

Дожди, которые шли всю ночь, будут с горожанами на протяжении всей пятницы и, вероятно, субботы. Воздух при этом может прогреться до +23 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптики зафиксировали аномальные температуры в городе. Подобное наблюдалось лишь в прошлом столетии.