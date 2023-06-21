Аномальные значения зафиксировали синоптики Петербурга

В Петербурге зафиксировали аномальные значения по продолжительности во второй декаде июня солнечного сияния и отсутствию осадков. Подобное было лишь в прошлом столетии.

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Город на Неве уже долгое время испытывает на себе погодные аномалии. Первая декада была необычно холодная, а вторая стала полной ее противоположностью. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Осадков за последние 10 дней этого июня не было совсем. Такого, по информации синоптика, не фиксировали с 1986 года.

Интересно и то, что солнечное сияние во второй декаде июня практически каждый день превышало 14 часов. Суммарно получилось 141,5 часа. Колесов отмечает, что в этом веке подобного еще не наблюдалось. Последний раз рекордные значения в этом районе были в 1966 году. Тогда солнце «насветило» на 150 часов за декаду.

Ожидается, что завтра в Петербурге температура воздуха прогреется до +30 градусов. Но уже вечером придут и долгожданные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице продолжит действовать антициклон. Это позволит сохранить теплую погоду в среду до +28 градусов.