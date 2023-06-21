До +28 градусов прогреется воздух Петербурга в среду

В Северной столице продолжит действовать антициклон. Это позволит сохранить теплую погоду в среду до +28 градусов.

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Жаркая погода будет сопровождать петербуржцев в среду, 21 июня. Город Петра окажется под влиянием антициклона. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Прогнозируется также переменная облачность, но это никак не испортит день. Дождей в регионе не будет, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев.

Температура воздуха в Петербурге поднимется от +25 до +27 градусов. А по области столбик термометра покажет +23 и +28. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Жара сохранится и в четверг. Однако уже во второй половине дня может пойти кратковременный дождь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице будет снова солнечно и тепло. Погода на территории региона будет зависеть от скандинавского антициклона.