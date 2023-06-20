Скандинавский антициклон 20 июня принесет в Петербург еще немного солнца и тепла

В Санкт-Петербурге снова солнечно и тепло. Во вторник погода на территории региона будет зависеть от скандинавского антициклона.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 20 июня в городе на Неве ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Столбик термометра за день поднимется до +26 градусов, а по области местами показатели составят все +28 градусов.

Ветер при этом ожидается северо-восточный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление немного вырастет и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, как и в предыдущие дни, снова без осадков, но при этом еще и на градус-другой теплее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице на протяжении двух дней будет действовать повышенный уровень погодной опасности.