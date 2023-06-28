Суд Петербурга огласил приговор мужчинам, задержанным за два убийства, отрезанный язык и выпавший из авто труп

В Санкт-Петербурге вынесли приговор злоумышленникам, которых удалось задержать после выпавшего из багажника автомобиля трупа. Позже выяснилось, что один из граждан причастен к еще одному убийству, в ходе которого жертва потеряла язык.

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В пресс-службе прокуратуры Петербурга напомнили, что первое преступление было совершено в 2020 году с 26 на 27 сентября. По версии следствия, тогда в парке «Сосновка» на прохожего напал один из задержанных, после чего изрезал его ножом и избил. Затем мужчина отрезал у пострадавшего кусочек языка. После смерти своей жертвы преступник спрятал ее в дренажной трубе под тропинкой.

Спустя год злоумышленник совершил еще одно убийство, но уже вместе с соучастниками. Инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда мужчины повздорили с работником мастерской на Лабораторной улице. В результате конфликта последний погиб, его тело преступники попытались вывезти на машине знакомого, но попали в ДТП на трассе «Сортавала». Труп вывалился из багажника, а злоумышленники сбежали, но вскоре были пойманы.

Всех троих наказали в зависимости от роли, которую он выполнял. Мужчину, задержанного за двойное убийство, приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Его сообщник получил 13 лет в колонии строгого режима. Мужчина на автомобиле получил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе бывшего уголовника подозревают в убийстве 27-летней жены. Тело женщины нашли под окнами высотки.