Генерал МВД Травников попал в реанимацию с разрывом почки после падения с квадроцикла под Петербургом

Бывший руководитель Санкт-Петербургского университета МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Травников попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию с разрывом почки.

Фото: Unsplash

Травников разбился на квадроцикле в Ленинградской области, неподалеку от собственного загородного дома в деревне Липовая Гора. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

Как сообщает «МК в Питере», после произошедшего пострадавшего увезли в реанимацию с травмой живота и разрывом почки. В настоящее время мужчину уже перевели в обычную палату.

Известно, что Травников состоял в должности начальника Петербургского университета МВД с 2018 года, но после он покинул этот пост.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Северной столицы 3 июня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с большим количеством пострадавших.