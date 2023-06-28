В связи с семейными обстоятельствами депутат Алексей Далматов досрочно сложил с себя полномочия народного избранника, а также покинул Заксобрание Петербурга.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга

Соответствующее постановление уже приняли парламентарии. Так депутат ЗакСа 7 созыва Далматов сам подал заявление о досрочном лишении полномочий. Отмечается, что «За» это решение проголосовали 47 депутатов, а еще один — «против». Кроме того, один человек так и не смог определиться с выбором.

В ходе заседания Далматов объяснил, что его решение связано с семейными обстоятельствами и поблагодарил парламентариев, Председателя Заксобрания Петербурга Бельского и всех, кто помогал ему на протяжении рабочего пути.

Депутат подчеркнул, что за два года в его адрес поступило больше 1 400 обращений, а на приемы пришло 1 786 человек. При этом около 70% вопросов были решены с благоприятным исходом.

Далматова избрали депутатом ЗакСа в сентябре 2021 года. Он занимал пост заместителя председателя комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

Напомним, что Далматов является одним из самых богатых депутатов, которые работают в Заксобрании города. По итогам прошлого года он заработал 32 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Михаил Барышников стал новым представителем ЗакСа в Смольном.