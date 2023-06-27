Барышников официально стал новым представителем ЗакСа в Смольном

Утверждено имя нового представителя Законодательного собрания при правительстве Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга

Так, 27 июня в ходе заседания городского правительства была озвучено, что на должность представителя ЗакСа при правительстве Северной столицы выбрали Михаила Барышникова, сообщает Brif.

Известно, что новый представитель ЗакСа посвятил большую часть жизни политике. В прошлом месяце он оставил пост председателя бюджетно-финансового комитета. На его место встал депутат ЗаКса Денис Четырбок.

Сами депутаты ЗакСа утвердили Барышникова представителем в Смольном таже в конце мая, сразу после его ухода с прошлой должности. Примечательно, что до этого парламентарии внесли поправки, по которым этот пост может занимать только депутат. Несколько лет подряд должность была вакантной.