Волонтеры закончили работу у станции метро «Пионерская»

Работа волонтеров, раздающих информационные листовки с альтернативными маршрутами наземного транспорта во время ремонта станции метро «Пионерская», успешно завершилась. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В течение почти недели, начиная с 22 июня, волонтеры стояли у входа и выхода станции, предоставляя информацию горожанам об альтернативных маршрутах общественного транспорта во время ремонтных работ на «Пионерской».

Волонтеры были готовы помочь петербуржцам найти нужную остановку наземного транспорта и составить удобный маршрут.

В будние дни волонтеры работали в две смены: утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

В выходные дни и в день закрытия станции на ремонт, 24 июня, волонтеры дежурили у станции весь день — с утра до вечера.

Проект был реализован при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями с участием администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

Информирование пассажиров о предстоящем закрытии станции на ремонт и альтернативных маршрутах наземного транспорта продолжалось уже более месяца. Информация размещалась в вестибюлях, на эскалаторах и в поездах метро, на остановках и в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, а также через наружную рекламу и СМИ.

Напомним, что станция метро «Пионерская» будет закрыта для входа и выхода пассажиров с 24 июня по 22 августа. В это время обслуживание пассажиров осуществляется 29 маршрутами наземного транспорта.

Чтобы выбрать удобный маршрут на время закрытия «Пионерской», можно обратиться к сайту Комитета по транспорту.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты перечислили повреждения, из-за которых станции «Пионерская» в Петербурге срочно необходим ремонт.