Большую часть БЦ Baltis Plaza в Петербурге новый владелец сможет выкупить за 1,16 млрд рублей

На Васильевском острове продают некоторые помещения бизнес-центра Baltis Plaz. Торги пройдут в августе.

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Передачей недвижимости новому владельцу занимается Российский аукционный дом (РАД). В общей сложности на продажу выставили 39 помещений объекта, таким образом собственник получить 70% всей площади БЦ, которая достигает примерно 26,5 тысячи «квадратов».

Начальная цена установлена в 1,16 миллиарда рублей. Сами торги проведут 7 августа, а заявки можно подать до 2 августа.

На сайте РАД уточняется, что 17,3 тысячи квадратных метров БЦ продадут одним лотом. В настоящее время часть здания принадлежит банку «Советский», который был признан банкротом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что отель в Репино может уйти новому владельцу за 700 миллионов рублей.