Отель в Репино планируют продать почти за 700 млн рублей

В Курортном районе Петербурга продают отель обанкротившейся компании. В общей сложности за объект просят около 700 миллионов рублей.

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Отель Forrest Mix, расположенный в Репино, принадлежал компании «Балтмедио», которая по итогу была признана банкротом. В результате недвижимость выставили на торги за 692 миллиона рублей, сообщает АБН.

Уточняется, что площадь отеля составляет больше 14 тысяч квадратных метров. Объект рассчитан на 109 номеров и передается новому собственнику вместе с земельным участком 1,3 га.

Уточняется, что торги пройдут 19 июля. По мнению экспертов, актив может заинтересовать потенциальных покупателей, так как стартовая цена ниже рыночной. Также отель пользуется популярностью у приезжих. Тем не менее, стоит учитывать и сезонность, поэтому на отель, скорее всего обратят внимание далеко не все инвесторы.

Напомним, что комплекс уже был выставлен на продажу осенью 2019 года, когда он оценивался в 746 миллионов рублей. Само «Балтмедио» признали банкротом в 2016 году.