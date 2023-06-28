Количество трудовых мигрантов в Петербурге сократилось почти на 2 миллиона человек

Иностранцы стали реже приезжать в Северную столицу с целью работы. С «допандемийных» времен количество граждан уменьшилось почти на 2 миллиона человек. Вместе с этим стало больше выданных официальных трудовых патентов.

Фото: Baltphoto

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов отметил, что на территории города работе с трудовыми мигрантами уделяется особое внимание. Так, многие социальные объекты появились благодаря труду таких рабочих, сообщает Neva.Today.

Тем не менее, за несколько лет количество иностранцев, приезжающих в Россию на заработки, уменьшилось. Еще до пандемии насчитывалось около 2,5 миллионов мигрантов в год, учитывая туристов. Однако сейчас приезжает примерно 700 тысяч человек, из которых только около 500 тысяч поставили в графе своей целью работу. Часть иностранцев, отметившись в Петербурге, отбывает в другие регионы России.

В тоже время увеличилось число трудовых патентов. Так, до пандемии фиксировалось 236 тысяч, а сейчас – 270 тысяч. Таким образом, количество иностранцев хоть и уменьшилось, но они стали чаще легализоваться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по словам главы СК РФ, рост количества мигрантов отрицательно влияет на количество преступлений в России.