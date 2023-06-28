Накануне вечером из горящей квартиры на Авангардной спасатели вывели трех человек

В Красносельском районе накануне вечером произошел квартирный пожар, в результате которого пострадали три человека. Все граждане были направлены в медицинское учреждение для осмотра.

Фото: скриншот Google maps

Сообщение о пожаре поступило специалистам около шести вечера 27 июня. Уточнялось, что на Авангардной улице полыхает жилая квартира. Бороться с огнем отправились три машины от МЧС и 15 человек личного состава.

К моменту прибытия специалистов огонь уже охватил 20 квадратных метров. Пожар тушили почти час, — пламя потухло к 18:56. В результате инцидента пострадали три человека, которых врачи забрали в больницу для осмотра.

В настоящее время причины пожара, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после квартирного пожара на Турку пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось.