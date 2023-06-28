В Петербурге 28 июня снова жарко и дождливо

В Северной столице 28 июня ожидается повторение той погоды, которая наблюдалась днем раньше. Снова вернутся дожди, а солнце уже с утра мощно прогревает воздух.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что грозы придут на территорию Петербурга во второй половине дня. Пока город остается в зоне жаркой и неустойчивой погоды.

Также после полудня над регионом образуются кучево-дождевые облака, которые по мере своего развития станут причиной локальных дождей. В течение дня температура воздуха составит от +26 до +28 градусов как на территории города, так и за его пределами. Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 3–8 м/с, при грозе его порывы могут усилиться. Атмосферное давление упадет до 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг температура воздуха немного понизится, но характер погоды снова будет похожий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в городе действовал желтый уровень погодной опасности.