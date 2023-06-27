Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне погодной опасности после трех часов дня 27 июня

В Северной столице после трех часов дня во вторник начнет действовать повышенный уровень погодной опасности. Горожан настигнут град и ливень.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В связи с ухудшением погодных условий было принято решение обозначить «желтый» уровень опасности. В Смольном уточнили, что по данным Pосгидрометцентра непогода застанет горожан с 15 часов до 23 часов 27 июня.

Уточняется, что местами пройдет гроза. Петербуржцам рекомендуют воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП и проявлять особую осторожность на дорогах. Также внимательными нужно быть и пешеходам.

Напомним, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне больше всего намочило территорию на севере Петербурга — от Бугров до Сертолово. Там выпало все 20-30 мм осадков.