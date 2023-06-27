На Шлиссельбургском проспекте задержали петербуржца и его дочь-подростка в наркотическом опьянении

В Невском районе разбираются в обстоятельствах отравления 14-летней девочки и ее отца. Родственников поймали под утро на Шлиссельбургском проспекте.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, девочка-подросток недавно приехала к 32-летнему отцу из Республики Беларусь, где она проживает с матерью. В итоге визит закончился для девочки реанимацией.

Двух подозрительных граждан с признаками наркотического опьянения правоохранители заметили на Шлиссельбургском проспекте под утро 26 июня. Отец и дочь вели себя агрессивно и от госпитализации отказались, после чего были перенаправлены в отдел полиции, где девочке стало плохо.

Подростка забрали в больницу. Ей диагностировали отравление неизвестным запрещенным веществом и поместили в реанимацию. Родителя девочки поместили в СПСЗЛ.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 12-летнего подростка забрали с Приморского проспекта в тяжелом состоянии. Мальчик сильно отравился спиртным.