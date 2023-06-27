В Приморском районе мальчик серьезно отравился спиртным и попал в реанимацию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в час ночи 27 июня правоохранителям поступило сообщение об отравлении несовершеннолетнего. У 12-летнего подростка диагностировали токсическое действие неуточненных спиртов.

С приморского проспекте ребенка забрали в тяжелом состоянии около шести вечера 26 июня. Мальчика поместили в реанимацию.

В настоящее время юному пациенту оказывается вся необходимая помощь. Видеонаблюдение на месте происшествия нет. Проводится проверка, все детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе несовершеннолетний умер, получив сердечный приступ после спонтанной пьянки с друзьями.