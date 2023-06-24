В Невском районе один из подростков умер, получив сердечный приступ после спонтанной пьянки с друзьями

Правоохранители Невского района разбираются в обстоятельствах сильного отравления двух подростков, один из которых скончался, получив сердечный приступ. Вторая пострадавшая в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 23 июня в экстренные службы обратился 22-летний петербуржец, который сообщил, что в магазине на Солидарности несовершеннолетнему брату и его подруге продали алкоголь, после чего молодых людей забрали на скорой.

Позже удалось установить, что группа девятиклассников, состоящая из четырех человек, купила в указанном магазине спиртное и отправилась на улицу Коллонтай для его совместного распития. Вдруг двоим из ребят стало плохо, а мальчик, который не пил алкоголь, срочно вызвал скорую помощь.

В результате 16-летний подросток скончался с серьезным отравлением, сердечным приступом и асперационным синдромом. Вторую пострадавшую (девочку 14 лет) поместили на больничную койку с отравлением неизвестным средством.

По факту продажи несовершеннолетним алкоголя было возбуждено административное производство, после чего за совершение этого преступления был задержан 27-летний гражданин республики Таджикистан, работающий кассиром в том самом магазине.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во дворе на улице Шкапина нашли школьницу без сознания. Несовершеннолетняя девушка попал в больницу с сильным отравлением.