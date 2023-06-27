На Искровском проспекте двухлетний малыш упал с балкона, потянувшись за веткой

В Невском районе ребенок, пока его мама на что-то отвлеклась, вышел на балкон, залез на стульчик и попытался дотянуться до ветки. В итоге малыш не удержался и свалился вниз, под окна дома.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26 июня около часа дня правоохранителям поступило сообщение, что на Искровском проспекте из окна съемной квартиры, расположенной на первом этаже, выпал двухлетний ребенок.

Малыша экстренно госпитализировали в больницу. Оказалось, что незадолго до этого мальчик вышел на балкон. Воспользовавшись невнимательностью 38-летней матери, ребенок пододвинул стульчик к окну и потянулся за веткой, после чего потерял равновесие и упал.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также перелом лобной кости. Мальчика поместили на больничную койку в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что в семье помимо пострадавшего малыша есть еще четыре ребенка. Отец 40 лет, гражданин Узбекистана, работает курьером. Мать также является гражданкой иностранного государства и въехала на территории РФ с целью работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна многоэтажки после того, как облокотился на москитную сетку.