Генконсульство Финляндии в Петербурге оставили без мобильной связи после блокировки счетов

Генеральное консульство Финляндии, расположенное на территории Санкт-Петербурга, разбиралось с плохой работой мобильной связи. Предполагается, что к этому причастная блокировка счетов.

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Перебои заметили на прошлой неделе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на финский телеканал YLE, мобильная связь пропадала, а в самом Хельсинки сложившуюся ситуацию связали с блокировкой счетов дипмиссии.

Труднее всего проходили исходящие вызовы. При этом неполадки удалось устранить к концу недели, а сотрудники посольства в Финляндии в Москве и вовсе не сталкивались с подобными затруднениями.

В пресс-службе МИД Финляндии пояснили, что сбои, вероятно, связаны с банковскими платежами, так как Россией были заморожены счета финских дипмиссий. В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве произошедшее не особо комментировали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала июня в городе объявили аукцион на поиск арендаторов объектов, где ранее располагались консульства Литвы, Латвии и США.