Смольный ищет арендаторов зданий бывших консульств Литвы, Латвии и США по завышенным ценам

Смольный объявил аукцион на поиск арендаторов объектов, где ранее располагались консульства. Речь идет о зданиях бывших консульств Литвы, Латвии и США.

Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Власти Петербурга решили не продавать здания бывших консульств Литвы, Латвии и США и объявили аукцион на сдачу объектов в аренду. Как отмечает dp.ru, по мнению экспертов, некоторые пункты могут отпугнуть потенциальных арендаторов на начальной стадии.

Так, например, стоимость месячной аренды станет известна на аукционе. Первоначальная сумма за месяц аренды здания бывшего консульства Литвы начинается от 1,35 млн рублей, а бывшего консульства Литвы – 1,1 млн рублей.

Отмечается, что в условиях присутствует и пункт, где указано, что арендодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

По словам экспертов, месячная плата за аренду завышена и желающих заключить договор в таком случае может просто не найтись.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Россия и Швеция прекращают дипломатические отношения и закрывают консульства.