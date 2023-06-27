Во вторник из Петербурга как минимум два рейса отправят с задержкой

Утром 27 июня стало известно об изменениях в расписании петербургского аэропорта. Оказалось, что как минимум два самолета покинут город по новому времени.

Фото: Baltphoto

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, во вторник два рейса осуществят позже. Один из них задержат больше чем на час.

Так, в девять утра вместо 08:15 вылетел самолет «Победа» в Минеральные Воды. Причина задержки неизвестна.

Также в 10:45 вместо 09:15 отправят воздушное судно до Москвы. Почему время вылета перенесли также не указывается.

Остальные рейсы, по информации Пулково на 09:00, пока остаются без изменений. Обновленное расписание представлено на сайте аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что несколько дней назад нашествие пчел изменило планы пассажиров сразу двух самолетов Пулково.