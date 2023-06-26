Маленький мальчик в Ленобласти упал на металлический штырь и умер

В Кингисеппском районе 7-летний мальчик скончался от падения на железный штырь. Ребенок наткнулся на него во время прогулки на велосипеде.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в воскресенье, 25 июня в больницу Кингисеппа Ленобласти поступил маленький мальчик с проникающим колотым ранением бедра.

Выяснилось, что 7-летний ребенок катался в этот день на велосипеде недалеко от садоводства «Сигнал», где случайно упал с двухколесного транспорта на железный штырь.

Мальчика срочно привезли на скорой в реанимацию, где врачи пытались спасти ему жизнь. Помочь ребенку не удалось. Он скончался меньше чем за час.

Свою проверку по данному факту организовал Следственный комитет. Специалисты уже выезжали на место происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе полугодовалый малыш не смог проснуться, упав в проем между кроватью и стеной. Мертвого ребенка обнаружила мать.