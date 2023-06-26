Мужчину в Ленобласти подозревают в противоправных действиях в отношении детей

Во Всеволожске Ленобласти задержали сторожа детского сада. Его подозревают в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

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Во Всеволожске мужчина продолжительное время совершал противоправные действия в отношении двух детей 7 и 14 лет. А также записывал происходящее на камеру. Подозреваемым в этом оказался пенсионер, который работает сторожем в детском саду. Его задержали на рабочем месте. Об этом сообщает ГУ МВД по СПБ и ЛО.

По версии следствия, 67-летний мужчина хранил видеозаписи с участием детей на флешках. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ритуальный агент крематория встретила на своем пути извращенца. Неизвестный совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся.