Врач рассказала о пользе ягод

Кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева рассказала, какие витамины содержатся в ягодах.

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Летом происходит наибольшее насыщение организма витаминами. В частности, по той причине, что в это время года доступны свежие ягоды. Эти плоды помогают восполнить запас необходимых веществ в организме. Об этом сообщают Известия, с ссылкой сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяну Солнцеву.

Хорошо ягоды восполняют витамин С. Максимальное количество этого вещества содержится в черной смородине. На второе место можно отнести облепиху. А на третье жимолость. Уже после идут малина, клубника и крыжовник.

Немало в ягодах содержится каротиноидов, антоцианинов и флавоноидов. Эти вещества противостоят свободными радикалами, которые пытаются повредить клетки нашего тела.

Есть среди ягод и «королева минеральных веществ». Это ежевика. В ней больше всего кальция.

По словам Татьяны Солнцевой, главное знать меру при употреблении плодов. В день можно есть не более 300 г ягод.

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