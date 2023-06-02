Пластический хирург рассказала, что способствует старению кожи

Пластический хирург рассказала, от каких вредных привычек стоит отказаться, чтобы замедлить процесс старения. Врач отметила, что коже необходимы увлажнение, питание и витамины вне зависимости от возраста.

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По словам пластического хирурга Иляны Гончаровой, злоупотребление использование SPF-кремов вызывает преждевременное старение и может спровоцировать рак. Также не стоит прибегать к частому посещению солярия, сообщает «МК в Калининграде».

Хирург отметила, что также сильное влияние на состояние кожи оказывает неправильное питание и отсутствие полноценного сна – недостаток витаминов и микроэлементов может вызвать быстрое старение и способствовать кожным заболеваниям.

Активная мимика также оказывает влияние на старение коже. Эксперт посоветовала использовать уколы ботокса, для профилактики преждевременного старения.