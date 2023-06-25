Труп в реке Луга нашли 25 июня

В реке Луга спасатели нашли труп мужчины. Мужчина упал в воду с пристани 24 июня.

Фото: аварийно-спасательной службы Ленобласти

Труп мужчины, который пролежал в воде сутки 25 июня нашли в реке Луга Ленинградской области спасатели. Об этом сообщают в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Специалисты нашли мертвеца недалеко от портового поселка Усть-Луга. Предполагается, что мужчина упал в водоем с причала 24 июня. На его поиски отправился отряд из города Шлиссельбург. Но найти тело погибшего удалось только на следующий день.

Труп доставили на берег, а после передали сотрудникам полиции. Теперь им предстоит выяснить при каких обстоятельствах мужчина погиб и был ли в этот момент кто-то рядом.

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