Заключительный день Международного военно-морского салона в 2023 году пройдет без зрителей

В финальный день Международного военно-морского салона (МВМС) на мероприятие пустят только специалистов.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе МВМС сообщили, что 25 июня попасть на площадку в Кронштадте смогут не все. Последний день мероприятия проведут без зрителей.

Уточняется, что будет введено ограничение прохода гостей и участников салона, а допуск на территорию разрешат только по специальным пропускам после предварительной аккредитации.

Также будет закрыт вход на причалы гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на военно-морском салоне в Кронштадте рассказали о первых испытаниях подводного беспилотника «Посейдон».