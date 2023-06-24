Пулково продолжает принимать и выпускать пассажиров в обычном режиме

В расписании воздушной гавани Северной столицы изменений, связанных с усилением мер безопасности, не произошло. Аэропорт работает в штатном режиме.

Фото:Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 24 июня, на территории Санкт-Петербурга ввели усиленные меры безопасности, однако это никак не повлияло на работу Пулково, сообщает ALLNW.

Уточняется, что аэропорт продолжает пускать и выпускать пассажиров, как и прежде. Задержек или отмен рейсов, связанных со сложившейся ситуаций, пока также нет.

До этого Смольный заверил горожан, что обстановка в городе на Неве остается спокойной и контролируется, при этом местные власти находятся на постоянной связи с руководителями силовых структур.