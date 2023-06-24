В Кремле не подтвердили слухи о перелете президента РФ в Петербург

В Сети распространилась информация, что президент России Владимир Путин 24 июня покинул Москву и направляется в Петербург. В Кремле это сообщение опровергли, заявив, что глава государства продолжает вести дела в столице.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что борт с Владимиром Путиным отправился в город на Неве. До этого соответствующая информация появилась в некоторых Telegram-каналах, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что президент продолжает работать в Кремле. Ни о каких плановых полетах в расписании Путина на ближайшее время также не уточняется.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице ввели усиленные меры безопасности. Горожан заверили, что ситуация находится под контролем.