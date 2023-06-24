Диетолог предостерегла беременных и детей от употребления крапивы

Крапивный суп известен своими полезными свойствами, но противопоказан нескольким категориям людей. Эксперт рассказала, кому лучше воздержаться от употребления этого блюда.

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Диетолог медицинского центра «Проект Здоровье» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова пояснила, что в супе с крапивой не очень много калорий. Кроме того, он оказывает на организм антиоксидантное воздействие. Однако в ряде случаев от этого блюда лучше будет отказаться, сообщает «МК в Питере».

Уточняется, что сейчас не до конца изучено влияние крапивы на организм беременных и кормящих женщин, именно поэтому этой группе добавлять в рацион блюда из крапивы специалисты не советуют.

Также, по мнению диетолога, крапива противопоказана детям до трех лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что самыми полезными ягодами для малышей считаются малина, черника, ежевика, а также черная и красная смородина.