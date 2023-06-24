Педиатр петербургской клиники перечислила самые полезные ягоды для детей

В летнюю пору одним из самых популярных и доступных лакомств становятся ягоды. Они подходят также и для детей, так как содержат различные витамины, способствующие укреплению иммунной системы.

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Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова заметила, что самыми полезными для детей могут стать малина, черника, ежевика, а также черная и красная смородина.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт поделилась, что в черной смородине, например, содержится витамин C, который способствует формированию иммунной системы ребенка, укреплению кровеносных сосудов, а также усвоению железа и кальция.

В красной смородине содержится много железа, витамина A и бета-каротина, который положительно влияет на зрение. Эта ягода подходит и для профилактики дефицита йода.

Еще одна полезная ягода для ребенка — черника, которая благотворно влияет на зрение и обладает антиоксидантными свойствами. Малина, богатая клетчаткой, в свою очередь, нормализует работу кишечника, она же подойдет при лечении простуды. А ежевика богата витамином K, который необходим для здорового роста и укрепления костей.

В тоже время специалист предостерегла, что большинство ягод могут спровоцировать аллергическую реакцию, в связи с этим употреблять их нужно в меру, а рацион пополнять постепенно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в жару ни в коем случае нельзя забывать о воде, однако льда лучше избегать, так как это может привести к стрессу для желудочно-кишечного тракта. Также в жаркую погоду эксперты рекомендуют обратить внимание на овощи и легко перевариваемую пищу.